В селе Калачи Акмолинской области госпитализировали еще четырех человек, заболевших загадочной "сонной болезнью". Калачи охватила настоящая "сонная" эпидемия. В загадочном посёлке заснули ещё 4 человека, всех их срочно госпитализировали, сообщает телеканал КТК. В населенном пункте уже несколько дней работает комиссия Минздрава. Меньше чем за неделю с таинственным диагнозом в больницу попали 15 сельчан. Но причины странного заболевания до сих пор не озвучены. Власти готовы даже на крайние меры: снести село и переселить людей. И это несмотря на то, что в Калачах начали строить дома по госпрограмме на сумму 138 миллионов тенге. Сонная болезнь хозяйничает в поселке второй год, за это время переболели 64 человека. Жители разных возрастов падают в обморок, после чего засыпают на несколько дней. Среди симптомов также тошнота, головокружение и галлюцинации. А некоторых даже заболевших даже приходится связывать из-за их агрессивного поведения.