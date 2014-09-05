США заняли первое место среди стран Северной Америки и Западной Европы по числу убийств детей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Согласно документу, только за 2012 год в США погибли более 3 тысяч детей или подростков в возрасте до 20 лет. Таким образом, на каждые 100 тысяч убитых в стране приходится четыре ребенка или молодых человека. В России, как отмечает ИТАР-ТАСС, этот показатель вдвое меньше. Сообщается, что в 2012 году в мире были убиты по меньшей мере 95 тысяч детей и подростков. Самое большое количество убийств — 13 тысяч — зафиксировано в Нигерии, за ней следует Бразилии (11 тысяч детских смертей). Также в черный список стран попали Индия, Демократическая Республика Конго, Мексика, Эфиопия, США, Пакистан, Колумбия и Венесуэла. Помимо убийств, в докладе говорится о насилии сексуального характера, которое совершается над детьми. По данным ЮНИСЕФ, ему подвергались около 120 миллионов девочек младше 20 лет. Кроме того, около 84 тысяч замужних девушек-подростков стали жертвами эмоционального, физического насилия со стороны своих своих мужей. «Ужасающие зверства, которые ежедневно испытывают дети по всему миру, показывает необходимость всех стран обратить внимание на эту проблему», — отметила руководитель отдела защиты детей ЮНИСЕФ Сьюзан Бисселл. При этом она подчеркнула, что в основном преступные действия совершаются близкими людьми.