Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на службу пожаротушения г.Уральск. По сообщению службы пожаротушения г.Уральск, примерно в 19 часов вечера 4 сентября началось горение мусора в шахте лифта общежития №121 по проспекту Евразия. Из-за сильного задымления из подъезда общежития было эвакуировано 20 человек, из которых трое - дети. Кроме того, при горении мусора отравилась жительница дома 1964 года рождения. Пострадавшая с отравлением средней степени тяжести была госпитализирована в областную клиническую больницу. Площадь горения мусора составила 5 квадратных метров. К слову, это уже не первый случай горения мусора в шахте лифта в многоэтажных домах Уральска.  9 августа в 4:40 в общежитии по адресу Евразия, 89 произошло возгорание мусора в шахте лифта. Тогда дым по лифтовой шахте поднялся до девятого этажа, прибывшие пожарные начали спешно эвакуировать людей. Всего было эвакуировано 200 человек.