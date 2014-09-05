Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Дело экс-судьи будет рассматривать судья Уральского городского суда Ибрагим НИЯЗГАЛИЕВ. Первое заседание назначено на 9.30 утра 11 сентября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бывший председатель суда Бакытжан САТЫБАЛДИЕВ был предан суду по статье 311 УК РК - "Получение взятки за незаконные действия (бездействие), совершенные лицом, занимающим ответственную государственную должность". Напомним, 18 февраля сотрудниками финансовой полиции по ЗКО по подозрению в получении взятки был задержан председатель Зеленовского районного суда №2 Бакытжан САТЫБАЛДИЕВ. Как рассказали ДБЭКП по ЗКО, к ним обратился директор ТОО «Гиният Курылыс» ХАМЗИН с заявлением о привлечении к уголовной ответственности председателя Зеленовского районного суда №2 Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА, который вымогает у него взятку в сумме 200 тысяч тенге за неналожение штрафа по административному материалу, составленному налоговым управлением Зеленовского района. В тот же день с санкции прокурора ЗКО сотрудники финансовой полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в установленном порядке зафиксирован факт получения САТЫБАЛДИЕВЫМ в своем рабочем кабинете взятки в сумме 200 тысяч тенге от предпринимателя. 21 февраля сотрудники ДБЭКП по ЗКО предоставили видео, на котором неизвестный мужчина передает деньги председателю Зеленовского районного суда Бакытжану САТЫБАЛДИЕВУ. Мужчина пересчитывает купюры, а судья кивает на стол и говорит, чтобы деньги тот положил туда. После чего у судьи спрашивают: - Теперь же штрафов не будет? - Нет, не будет, - отвечает Бакытжан САТЫБАЛДИЕВ.