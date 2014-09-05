Во время визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в город Рудный миллиардер Машкевич спел гимн Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО). Фото с сайта NUR.KZ Фото с сайта NUR.KZ В рамках рабочего визита в Костанайскую область президент РК Нурсултан Назарбаев посетил Рудный и побывал на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию ССГПО, сообщает "Наша газета". Праздничное мероприятие проходило на стадионе молодежно-спортивного клуба "Горняк". Президент обратился к горнякам с поздравительной речью. С поздравлениями обратился и председатель Совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич. "Сегодня знаменательный день. 60 лет - это юношеский возраст для такого предприятия, как ССГПО. Это его состояние и устремление в будущее. ССГПО - одно из самых успешных горно-обогатительных предприятий планеты. Большую честь сегодня оказал нам Нурсултан Абишевич, поздравив нас. Спасибо ему за это. Никто, как наш президент, не знает, как благороден и тяжел труд горняка, потому что он сам стоял у доменной печи. Никто так не думает о простом работяге, потому что он сам из народа. ССГПО был, есть и будет флагманом горно-металлургической промышленности РК. И всегда, Нурсултан Абишевич, я заверяю вас, всегда, всегда будет поддерживать вас", - сказал Машкевич. После этих слов Александр Машкевич решил лично спеть гимн комбината. При этом вел себя, как настоящая звезда эстрады, - энергично, задорно. "Столько профессиональных исполнителей мечтали исполнить этот гимн, но у меня душа поет!", - радостно объявил Машкевич и... полилась песня. "От карьеров, рудников и шахт в разные концы идут составы..." Между куплетами была пауза и звуки "У-у-у" на мотив песни из фильма "Весна на Заречной улице" - "Но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога". Как уверяют, это одна из любимых песен президента. Заканчивался гимн словами: "С нами - мудрый Елбасы. Он ведь тоже металлург, ребята!" Слова гимна можно было увидеть на больших экранах, поэтому желающие присоединялись к исполнению. После этого президент Нурсултан Назарбаев и аким Костанайской области Нуралы Садуакасов зашли в специальный шатер, где посмотрели еще пару концертных номеров. Покидал стадион Нурсултан Назарбаев по красной дорожке под песню "Я люблю тебя, жизнь!" и под громкие аплодисменты.