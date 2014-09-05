В Атырау продолжаются поиски телефонного террориста «заминировавшего» в конце июня здание ДВД и УВД, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным следственного отдела городской прокураты, установлен номер сотового телефона, с которого был сделан звонок, но задержать по «горячим» следам звонившего не удалось. Спецаппаратура запеленговала искомый квадрат, но по прибытию оперативников сотка уже была недоступна. Как пояснили в прокуратуре, известно, что звонил мужчина и что с этого времени данный номер не выходил в эфир. Абонент вне зоны действия. Напомним, 25 июня примерно в 15 часов на пульт «102» поступил звонок о том, что в здании УВД И ДВД области заложены взрывные устройства. Саперы и кинологи тщательно проверили здание полиции, но ничего подозрительного обнаружить не удалось. Кроме того, с начала года в Атырау были совершены три «минирования» различных зданий. В основном звонят в нетрезвом состоянии. Выпивший мужчина в начале года «заложил бомбу» в школу №3. Это оказалось шуткой, его быстро обнаружили. Он был осужден и отбывает свой срок. Не повезло железнодорожному вокзалу. Два раза его «минировали». И в обоих случаях - женщины. В одном - осужденная, отбывающая срок в женской колонии в Атырау. Она получила дополнительный срок. В другом - подвыпившая женщина, которая также по статье 242 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» получила два года ограничения свободы.