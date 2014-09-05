Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». stroikomb7В канун празднования Дня города ТОО «Стройкомбинат» подарил детям сразу два подарка: детскую и спортивную площадки, которые удобно расположили в 6 микрорайоне между новостройками. Такой подарок для детей компании ТОО «Стройкомбинат» делает уже не в первый раз, так, в прошлом году подобную детскую площадку только меньшего размера строители обустроили в районе остановки «Депо». - Я работаю в нашей компании более тридцати лет, - рассказывает директор ТОО «Стройкомбинат» Бакытжан НУРБАЕВ. - У нас большой и слаженный коллектив, и нам очень хотелось, чтобы в нашем городе было хорошо и уютно каждому горожанину, особенно детям. Поэтому мы и решили подарить детям детскую и спортивную площадки. Мне очень приятно, что долгие годы дети этого района будут играть и заниматься спортом на площадках. Пусть наши дети растут счастливыми. На новой площадке все продумано до мелочей: установлены качели, горки, песочница, а для взрослых - удобные скамейки. - Я живу в доме номер 60, у меня подрастает внучка, - говорит жительница 6 микрорайона Акмарал. - И я очень рада, что у нас есть такие люди и организации, которые вот так абсолютно безвозмездно дарят хорошие и умные подарки. Ведь это действительно очень хороший подарок, а главное, полезный для наших детей. Спасибо от всех нас! Открыл площадку аким города Алтай КУЛЬГИНОВ, который отметил, что такой поступок может сделать далеко не каждый. И от себя лично поблагодарил директора фирмы «Стройкомбинат» Бакытжана НУРБАЕВА, пожелал маленьким жителям Уральска расти здоровыми и больше заниматься спортом.