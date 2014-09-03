Национальный банк Казахстана планирует принять решение об изменении существующего коридора колебаний курса тенге на этой неделе, сообщил председатель Нацбанка Кайрат Келимбетов, сообщает NUR.KZ. "Мы сейчас обсуждаем решение, что, возможно, вот этот коридор - плюс-минус 3 (тенге - КазТАГ) - будет расширен: он будет с одной стороны плюс 3 (останется вот в сторону) от 185 (тенге за $1 - КазТАГ), а в другую сторону мы его, может быть, расширим до минус 15. И тогда не за горами и 181, и 180, и 179. (170 - КазТАГ) возможно - но это будет зависеть от обстановки", - сказал Келимбетов на IV казахстанской конференции по исламским финансам в среду. "Мы планируем (принять решение по этому вопросу - КазТАГ) на этой неделе", - добавил он. Напомним, ранее глава Нацбанка заявлял, что у тенге имеется потенциал к укреплению, в связи с чем существующий коридор колебаний курса тенге по отношению к доллару США - 185 тенге за доллар США плюс/минус 3 тенге может быть скорректирован. "Мы сейчас обсуждаем и планируем, что в начале сентября мы даже расширим коридор возможности изменений цены тенге за доллар в сторону укрепления. Предполагаем, что тенге и далее может укрепляться, и для него 180 тенге и далее - это не предел", - отметил глава Нацбанка. Как известно, в феврале текущего года Национальный банк объявил, что не будет поддерживать обменный курс тенге на прежнем уровне, снизит объемы валютных интервенций и сократит вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге. В результате, обменный курс нацвалюты изменился с 155,5 тенге за доллар до 185 тенге. Тогда же Нацбанком был установлен коридор колебаний курса тенге по отношению к доллару США от уровня 185 тенге за доллар США плюс/минус 3 тенге и продолжена политика по сглаживанию резких скачков и краткосрочной волатильности обменного курса.