Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на погранслужбу ДКНБ ЗКО. По словам старшего офицера войсковой части 2029 Манарбека КАРЕКЕНОВА, нарядом погранзаставы "Орда" Жанибекского погранотряда задержаны 4 граждан Российской Федерации. Россияне ехали из Казахстана в РФ на автомашине "Тойота Лэнд Крузер". - При тщательном осмотре в салоне обнаружены предметы нумизматики, конкретно - две коробки с монетами 1846 года - общее количество более 230 штук, кроме того, было обнаружено три пакета с изделиями из цветного металла разного вида, всего 470 единиц (кольца, пуговицы, значки, жетоны, браслеты и прочее), - рассказал Манарбек КАРЕКЕНОВ. - Также в салоне были специальные предметы для поисковых работ  - 4 металлоискателя. По словам Манарбека КАРЕКЕНОВА, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.