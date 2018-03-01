Депутаты выбрали акима Аксая

Эту должность занял бывший заместитель акима Зеленовского Амангельды ТУГУЗБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сегодня, 1 марта, в Аксае состоялись выборы акима города. В выборах участвовали 12 из 13 депутатов Бурлинского районного маслихата. На пост акима города претендовали 3 кандидата - акимы сельских округов Замир МУРЗАГАЛИЕВ , Наталья ХАЙРАНБАЕВА и замакима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВ. По итогам выборов большинство голосов было отдано за Тугузбаева. За него проголосовали 9 депутатов, 2 голоса было отдано за Хайранбаева и 1 за Мурзагалиева. Ама