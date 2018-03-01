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Социум

Депутаты выбрали акима Аксая

Эту должность занял бывший заместитель акима Зеленовского Амангельды ТУГУЗБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сегодня, 1 марта, в Аксае состоялись выборы акима города. В выборах участвовали 12 из 13 депутатов Бурлинского районного маслихата. На пост акима города претендовали 3 кандидата - акимы сельских округов Замир МУРЗАГАЛИЕВ , Наталья ХАЙРАНБАЕВА и замакима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВ. По итогам выборов большинство голосов было отдано за Тугузбаева. За него проголосовали 9 депутатов, 2 голоса было отдано за Хайранбаева и 1 за Мурзагалиева. Ама
gorod
Депутаты выбрали акима Аксая
Эту должность занял бывший заместитель акима Зеленовского Амангельды ТУГУЗБАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" Сегодня, 1 марта, в Аксае состоялись выборы акима города. В выборах участвовали 12 из 13 депутатов Бурлинского районного маслихата. На пост акима города претендовали 3 кандидата - акимы сельских округов Замир МУРЗАГАЛИЕВ , Наталья ХАЙРАНБАЕВА и замакима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВ. По итогам выборов большинство голосов было отдано за Тугузбаева. За него проголосовали 9 депутатов, 2 голоса было отдано за Хайранбаева и 1 за Мурзагалиева. Амангельды ТУГУЗБАЕВ родился в 1964 году, образование высшее, в 1987 году окончил Алма-Атинский техникум советской торговли по специальности товароведение непродовольственных товаров. В 1999 году окончил Западно-Казахстанский аграрный институт по специальности экономика и менеджмент АПК. Трудовой путь начал в 1982 году. Напомним, с момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году и появления такой должности как аким города, на этом посту уже сменилось четыре руководителя. «Долгожителем» из них стал Кайрат УТЕГЕНОВ, пробывший мэром Аксая почти два года. Сейчас он занимает пост заместителя акима Бурлинского района. Его приемник Жеткин ЕРМУКАНОВ в июле 2016 года уволился по собственному желанию, а сменившая его Айымгул ТРЖАНОВА спустя пару месяцев была отстранена от занимаемой должности из-за административного взыскания. 14 февраля 2017 года в Аксае вновь прошли выборы. Но депутаты районного маслихата, участвовавшие в них, не смогли прийти к единому мнению, их голоса разделились 50 на 50. По этой причине выборы были перенесены. 14 апреля прошлого года депутаты все же избрали акима. Им стал 57-летний Бегимжан Джармухамбетов, занимавший должность и.о. акима Аксая.
 
аким выборы

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