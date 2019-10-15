Дерево упало на школу в Актобе

Огромный карагач едва не упал на детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дерево согнулось от ветра и упало на крышу школы №6. Карагач высотой с трехэтажный дом угрожал рухнуть на детей. На место вызвали спасателей. - Вызов в ДЧС поступил в 12.40. На место сразу выехали три сотрудника. Дерево спилили, убрали, угрозы нет, - сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС Актюбинской области