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Социум

Дерево упало на школу в Актобе

Огромный карагач едва не упал на детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дерево согнулось от ветра и упало на крышу школы №6. Карагач высотой с трехэтажный дом угрожал рухнуть на детей. На место вызвали спасателей. - Вызов в ДЧС поступил в 12.40. На место сразу выехали три сотрудника. Дерево спилили, убрали, угрозы нет, - сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС Актюбинской области
Арайлым Усербаева
Дерево упало на школу в Актобе
Огромный карагач едва не упал на детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дерево согнулось от ветра и упало на крышу школы №6. Карагач высотой с трехэтажный дом угрожал рухнуть на детей. На место вызвали спасателей. - Вызов в ДЧС поступил в 12.40. На место сразу выехали три сотрудника. Дерево спилили, убрали, угрозы нет, - сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС Актюбинской области
спасатели школа Дерево

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