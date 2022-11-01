Деревья повалило из-за снега в Уральске

Жителей просят не парковать автомобили под деревьями, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото: Западно-Казахстанская РЭК Фото поваленных деревьев в редакцию «МГ» прислали очевидцы. Одно дерево упало в микрорайоне Строитель, а второе на улице Кунаева. В пресс-службе ДЧС отметили, что у них был только один вызов по поваленным деревьям. - Первого ноября в 12:10 поступил вызов по адресу: улица Оракбаева 37. Во дворе СОШ № 23 распилили старое дерево, иначе бы оно упало на электрические провода, - пояснили в ведомстве. В слову, снег повлиял и на аварийные отключения электроэнергии. В ТОО «ЗапКазРЭК» сообщ