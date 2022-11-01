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Социум

Деревья повалило из-за снега в Уральске

Жителей просят не парковать автомобили под деревьями, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото: Западно-Казахстанская РЭК Фото поваленных деревьев в редакцию «МГ» прислали очевидцы. Одно дерево упало в микрорайоне Строитель, а второе на улице Кунаева. В пресс-службе ДЧС отметили, что у них был только один вызов по поваленным деревьям. - Первого ноября в 12:10 поступил вызов по адресу: улица Оракбаева 37. Во дворе СОШ № 23 распилили старое дерево, иначе бы оно упало на электрические провода, - пояснили в ведомстве. В слову, снег повлиял и на аварийные отключения электроэнергии. В ТОО «ЗапКазРЭК» сообщ
Кристина Кобина
Деревья повалило из-за снега в Уральске
Жителей просят не парковать автомобили под деревьями, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В Уральске повалило деревья от снега
В Уральске повалило деревья от снега
Фото: Западно-Казахстанская РЭК Фото поваленных деревьев в редакцию «МГ» прислали очевидцы. Одно дерево упало в микрорайоне Строитель, а второе на улице Кунаева. В пресс-службе ДЧС отметили, что у них был только один вызов по поваленным деревьям.
-  Первого ноября в 12:10 поступил вызов по адресу: улица Оракбаева 37. Во дворе СОШ № 23 распилили старое дерево, иначе бы оно упало на электрические провода, - пояснили в ведомстве.
В слову, снег повлиял и на аварийные отключения электроэнергии. В ТОО «ЗапКазРЭК» сообщили, что на месте работают бригады. Некоторые КСК предостерегают жителей от парковки автомобилей под старыми большими деревьями.
Деревья повалило из-за снега в Уральске
Деревья повалило из-за снега в Уральске
Фото предоставлено очевидцами По данным синоптиков, выпадение снега продолжится и завтра. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск снег деревья

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