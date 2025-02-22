Дерматолог объяснила, почему можно умереть от выдавленного прыща

Опасность связана с тем, что у многих людей есть очаги хронической инфекции носоглотки, которые находятся в «спящем», то есть вялотекущем состоянии.

Дерматолог, врач-косметолог Татьяна Волгарева объяснила сайту perm.aif.ru, почему можно умереть, если выдавить прыщ на лице.

– Есть большая вероятность того, что человек не удалит все содержимое полностью, и тогда обязательно будет усиление воспаления. А если это произойдёт на лице, то опасность неблагоприятных последствий наиболее высока, – рассказала Татьяна Волгарева.

Как объясняет дерматолог, опасность связана с тем, что у многих людей есть очаги хронической инфекции носоглотки, которые находятся в «спящем», то есть вялотекущем состоянии.

– Они сильно снижают местный иммунитет кожи, и при возникновении воспаления оно протекает более активно, быстро распространяется. Возникает выраженный отек, интоксикация, нарушение кровообращения и болезненность, – рассказала эксперт.

Еще одна причина опасности при выдавливании прыщей на лице заключается в особенностях кровоснабжения тканей лица. Именно из-за этого манипуляции с высыпанием могут привести к опасным последствиям. При попадании инфекции есть вероятность распространения ее в ткани мозга и поражения центральной нервной системы.

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