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Дешевое автокредитование предоставят в рамках «Нурлы Жол»

В рамках программы «Нурлы Жол» казахстанцы смогут получить дешевые автокредиты с кредитной ставкой 4% сроком на 3-5 лет. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил вице-министр финансов РК Руслан Даленов, пишет "Капитал". Иллюстративное фото с сайта avtomotospec.ru «Естественно, кредит в тенге, на это направление выделяется 15 млрд тенге, этой суммы хватает на 4-6 тыс. автомобилей отечественного производства. Количество автомобилей будет варьироваться в зависимости от того, какую модель, какую комплектацию выберет конечный потребитель», - сказал Р.
Marat
Дешевое автокредитование предоставят в рамках «Нурлы Жол»
В рамках программы «Нурлы Жол» казахстанцы смогут получить дешевые автокредиты с кредитной ставкой 4% сроком на 3-5 лет. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил вице-министр финансов РК Руслан Даленов, пишет "Капитал".
Иллюстративное фото с сайта avtomotospec.ru
Иллюстративное фото с сайта avtomotospec.ru
Иллюстративное фото с сайта avtomotospec.ru «Естественно, кредит в тенге, на это направление выделяется 15 млрд тенге, этой суммы хватает на 4-6 тыс. автомобилей отечественного производства. Количество автомобилей будет варьироваться в зависимости от того, какую модель, какую комплектацию выберет конечный потребитель», - сказал Р. Даленов. Также, по словам вице-министра, в рамках программы граждане получат право на приобретение арендного жилья с выкупом или без выкупа, на это направление в этом году выделяется 92,5 млрд тенге. Таким образом, в этом году будет построено и введено почти 500 тыс. кв. метров, или около 10 тыс. квартир. «Естественно, граждане в порядке очереди могут получить доступ к такому арендному жилью. Также по линии акиматов за счет средств Нацфонда строятся квартиры, будет введено в этом году порядка 3,2 тыс. квартир», - подчеркнул он. Также за счет средств Нацфонда по программе «Нурлы Жол» построены 34 школы, 17 детсадов, на обучение детей по программе «Балапан» будет выделено 12 млрд тенге. «Малый бизнес получит доступ к дешевым кредитам, ставка 6% сроком до 10 лет, естественно, в тенге, на это направление выделяется из Нацфонда 50 млрд тенге, для крупных предприятий в обрабатывающей промышленности выделяется 50 млрд тенге на тех же условиях по срокам и ставках, 50% средств пойдут на новые проекты, четверть пойдет на рефинансирование старых проектов, и 25% - на оборотные средства», - пояснил замглавы ведомства. Также экспортеры получат поддержку в сумме 35 млрд тенге в рамках предэкспортного финансирования.

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