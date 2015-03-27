Дешевое автокредитование предоставят в рамках «Нурлы Жол»

В рамках программы «Нурлы Жол» казахстанцы смогут получить дешевые автокредиты с кредитной ставкой 4% сроком на 3-5 лет. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил вице-министр финансов РК Руслан Даленов, пишет "Капитал". Иллюстративное фото с сайта avtomotospec.ru «Естественно, кредит в тенге, на это направление выделяется 15 млрд тенге, этой суммы хватает на 4-6 тыс. автомобилей отечественного производства. Количество автомобилей будет варьироваться в зависимости от того, какую модель, какую комплектацию выберет конечный потребитель», - сказал Р.