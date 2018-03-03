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Социум

Дешевое мясо на ярмарке в Уральске вызвало ажиотаж

Всего на ярмарку привезли 31 тушу КРС и 4 туши конины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 3 марта, в Уральске по улице Ихсанова прошла сельскохозяйственная ярмарка, где 4 района области привезли мясо и мясную продукцию. Продажа продукции началась в 9.00, однако уже через час фермерам пришлось привезти дополнительное количество мяса, так как уральцы за час раскупили практически все. Так, килограмм говядины на ярмарке стоит 1300 тенге, конина - 1400 тенге и баранина 1100 тенге. По словам жительницы Уральска Карлыгаш, цены на мясо намного ниже, чем на рынках города. - Сегодня я
gorod
Дешевое мясо на ярмарке в Уральске вызвало ажиотаж
Всего на ярмарку привезли 31 тушу КРС и 4 туши конины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 3 марта, в Уральске по улице Ихсанова прошла сельскохозяйственная ярмарка, где 4 района области привезли мясо и мясную продукцию. Продажа продукции началась в 9.00, однако уже через час фермерам пришлось привезти дополнительное количество мяса, так как уральцы за час раскупили практически все. Так, килограмм говядины на ярмарке стоит 1300 тенге, конина - 1400 тенге и баранина 1100 тенге. По словам жительницы Уральска Карлыгаш, цены на мясо намного ниже, чем на рынках города. - Сегодня я купила 5 килограммов говядины и 5 килограммов конины. Всего за мясо я заплатила чуть больше 11 тысяч тенге. В другое время на рынке мне все это вышло бы тысяч на 20, не меньше. Также здесь продают рыбу, курей и куриные яйца, цены на которые тоже ниже, - пояснила пенсионерка. Как рассказал руководитель отдела сельского хозяйства г. Уральск Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ, на ярмарку приехали фермеры Бокейординского, Чингирлауского, Жанибекского и Казталовского районов. - В 2018 году это первая ярмарка. Здесь свою продукцию представили более 25 крестьянских хозяйств. Также мы пригласили местных товаропроизводителей Уральска, чтобы они продавали продукты по оптовым ценам. Уральцы быстро раскупают мясо, так как цены низкие, поэтому продавцы постепенно подвозят его еще, - сообщил Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ. Стоит отметить, что сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Уральске 10 и 17 марта по улице Ихсанова. kf7EhGCptTA Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
мясо ярмарка

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