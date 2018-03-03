Дешевое мясо на ярмарке в Уральске вызвало ажиотаж

Всего на ярмарку привезли 31 тушу КРС и 4 туши конины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 3 марта, в Уральске по улице Ихсанова прошла сельскохозяйственная ярмарка, где 4 района области привезли мясо и мясную продукцию. Продажа продукции началась в 9.00, однако уже через час фермерам пришлось привезти дополнительное количество мяса, так как уральцы за час раскупили практически все. Так, килограмм говядины на ярмарке стоит 1300 тенге, конина - 1400 тенге и баранина 1100 тенге. По словам жительницы Уральска Карлыгаш, цены на мясо намного ниже, чем на рынках города. - Сегодня я