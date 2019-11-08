«Дешевые понты»: видео с падающей в ресторане лошадью разгневало Казнет

Видео опубликовал Instagram-паблик saginblog.kz, посвященный Караганде.
Судя по кадрам, лошадь привели на какое-то мероприятие. Ведущий выводит животное, покрытое попоной с национальными узорами, на небольшую сцену. При этом лошади приходится подниматься по ступенькам, но из-за скользкого покрытия пола она скользит копытами и падает.
Продолжается это несколько секунд, причем животное неоднократно пытается встать, но в итоге все равно падает на бок. Ведущий же держит ее за узду и в итоге выводит в коридор, где лошадь поднимается на ноги.
Судя по всему, лошадь понадобилась для проведения какого-то казахского обряда, вроде атқа мінгізу, во время которого маленького мальчика впервые сажают на лошадь.
Однако комментаторы паблика не оценили приверженность традициям."Дешевые понты на кредите", "Жаль лошадь, все ноги искалечила.Чем тут гордиться", "Бедная лошадь", "Страшнее человека нет животного!", "Керамагранит скользкий для лошади! Надо этим надеть коньки и также волочь по залу! Посмотрим, каково это", "Зачем вообще нужно заводить лошадь (в ресторан)","Понты это по нашему. Кто кого переплюнет", "Бедное животное! Люди, успокойтесь уже)", "Бедная лошадь....и после этого под нож?", "Прекратите затаскивать лошадь. Для них есть конюшня. Тут люди сидят", - пишут возмущенные подписчики паблика. (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.) https://www.instagram.com/p/B4kn0bfFaNb/?utm_source=ig_web_options_share_sheet Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.