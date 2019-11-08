«Дешевые понты»: видео с падающей в ресторане лошадью разгневало Казнет

В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена лошадь в ресторане. Животное не может устоять на скользком покрытии пола и постоянно падает, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД", со ссылкой на NUR.KZ. Скриншот с видео Видео опубликовал Instagram-паблик saginblog.kz, посвященный Караганде. Судя по кадрам, лошадь привели на какое-то мероприятие. Ведущий выводит животное, покрытое попоной с национальными узорами, на небольшую сцену. При этом лошади приходится подниматься по ступенькам, но из-за скользкого покрытия пола она скользит копытами и падает. Продолжается это нескольк

Видео опубликовал Instagram-паблик saginblog.kz, посвященный Караганде.

Судя по кадрам, лошадь привели на какое-то мероприятие. Ведущий выводит животное, покрытое попоной с национальными узорами, на небольшую сцену. При этом лошади приходится подниматься по ступенькам, но из-за скользкого покрытия пола она скользит копытами и падает.

Продолжается это несколько секунд, причем животное неоднократно пытается встать, но в итоге все равно падает на бок. Ведущий же держит ее за узду и в итоге выводит в коридор, где лошадь поднимается на ноги.

Судя по всему, лошадь понадобилась для проведения какого-то казахского обряда, вроде атқа мінгізу, во время которого маленького мальчика впервые сажают на лошадь.

Однако комментаторы паблика не оценили приверженность традициям.