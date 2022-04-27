- Практика расследований уголовных дел показала, что для сокрытия следов преступления ложные сообщения в ряде случаев высылаются с электронных адресов и серверов, находящихся за рубежом. Цель таких информационных атак - дестабилизация ситуации в стране и устрашение населения. Генеральная прокуратура призывает граждан, СМИ, пользователей социальных сетей быть бдительными. Не распространять и пресекать размещение заведомо ложных сообщений об актах терроризма, не оказывать содействие авторам таких сообщений. При наличии сведений о готовящемся или совершенном преступлении просим незамедлительно информировать правоохранительные и специальные органы, - говорится в обращении надзорного органа.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Стало известно, что буквально вчера, 26 апреля сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на электронные адреса нескольких десятков учебных заведений в столице и других городах. Все они не подтвердились.С 2016 года за заведомо ложные сообщения об акте терроризма осуждены 236 лиц, из них 147 - к лишению свободы. С виновных взыскан материальный ущерб, причинённый ложным вызовом экстренных служб.