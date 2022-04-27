- Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. В квартире полностью сгорела спальная комната площадью 15 квадратных метров. Тушением занимались 25 человек личного состава ДЧС Атырауской области и семь сотрудников департамента полиции, - пояснили в ведомстве.

Квартира на пятом этаже жилого дома в микрорайоне Привокзальный загорелась сегодня, 27 апреля, в 8:10. По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, до приезда пожарных 20 человек самостоятельно выбрались из квартир. Восемь человек спасли с помощью автолестницы.Пожар ликвидировали в 8:59.