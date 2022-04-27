- Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определённой части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договорённостям на уровне глав государств, - сказал Смадияров.

- Полагаю, он будет включён в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан, - заключил пресс-секретарь МИД.

Фото: Тигран Кеосаян/Facebook Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал высказывания Тиграна Кеосаяна.По его словам, подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют «на руку» противникам стратегического партнёрства.Видео Тигран Кеосаян опубликовал в YouTube. К слову, в конце февраля Европейский союз ввёл персональные санкции против 26 «медийный лиц» РФ, среди которых был Кеосаян.