Буквально две недели назад килограмм яблок можно было купить на 200 тенге дешевле, чем сейчас, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске резко подорожали яблоки Цены на яблоки резко выросли на рынках города, в магазинах и супермаркетах. Если две недели назад можно было купить на рынке яблоки по 400 тенге за килограмм, то сейчас он стоит 600-650 тенге. Хотя ещё в прошлом году яблоки продавали по 300 тенге за килограмм. В магазинах и супермаркетах сейчас цены начинаются от 600 тенге и выше. Продавцы говорят, что все яблоки привозные - из Азербайджана и Польши. На вопрос о росте цен отвечают, что поднялась закупочная цена. К слову, за девять месяцев (до октября) прошлого года в ЗКО ввезли яблок, внимание, на 1,5 миллиарда тенге! Из Молдовы - на 74 миллиона тенге, из России - на 32 миллиона тенге. На шесть миллионов тенге завезли из Турции, на 12 миллионов тенге - из Ирана и на два миллиона тенге - из Грузии. Между тем некоторые дальнобойщики рассказывают, что яблоки привозят из Польши в Казахстан, здесь меняют пломбу, после чего фрукт под видом казахстанских отправляют в соседнюю Россию, где с 2014 года действует продовольственное эмбарго. Возможно этим и объясняется большой объём импорта яблок в регион.