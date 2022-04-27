Иллюстративное фото из архива "МГ" Это одна из самых важных ночей в году, поскольку Всевышний предопределяет судьбу человека на целый год. Согласно преданию, в эту ночь к молящемуся в пещере Хира близ Мекки Пророку Мухаммаду явился ангел Джабраил и передал ему первые пять аятов суры аль-Аляк. Ночь предопределения приходится на одну из десяти последних ночей Священного месяца Рамазан. В 2022 году она выпадает с 27 на 28 апреля. Перед наступлением священной ночи верующим надо совершить полное омовение, попросить прощение за совершённые грехи и сделать тауба (покаяние). Эту ночь до рассвета проводят в молитвах и чтении священного Корана. Нельзя употреблять спиртные напитки, предаваться развлечениям, лгать или ссориться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.