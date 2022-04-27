- Состояние оценивается как средней степени тяжести из-за полученных травм - рванные раны височной доли головы и века. Проведена первичная обработка раны, в операции не нуждается, - сказал врач.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об инциденте сообщил Instagram-паблик. В Аксенгирском сельском округе Жамбылского района ребёнок шёл в магазин за хлебом, когда на него напали бродячие собаки. Пострадавшего повезли в Алматы. Заместитель главного врача Центра детской неотложной медицинской помощи Алуа Жексенова сообщила, сейчас ребёнок находится в отделении хирургии.Также пострадавший проходит курс экстренной вакцинации против бешенства. Тем временем, по данным, в акимате района заверяют, что собак было не несколько, а одна. И её уже поймали и доставили в ветстанцию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.