Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Владельцев домашних животных в ЗКО обяжут чипировать своих питомцев Иллюстративное фото из архива "МГ" Об инциденте сообщил Instagram-паблик
. В Аксенгирском сельском округе Жамбылского района ребёнок шёл в магазин за хлебом, когда на него напали бродячие собаки. Пострадавшего повезли в Алматы. Заместитель главного врача Центра детской неотложной медицинской помощи Алуа Жексенова сообщила, сейчас ребёнок находится в отделении хирургии.
- Состояние оценивается как средней степени тяжести из-за полученных травм - рванные раны  височной доли головы и века. Проведена первичная обработка раны, в операции не нуждается, - сказал врач.
Также пострадавший проходит курс экстренной вакцинации против бешенства. Тем временем, по данным
в акимате района заверяют, что собак было не несколько, а одна. И её уже поймали и доставили в ветстанцию.