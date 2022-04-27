- Так, в контракте отсутствовал механизм верификации казахстанской стороной затрат генерального подрядчика и нанимаемых им отдельных компаний, не определена роль частных акционеров в проекте. Кроме того, устарела финансовая модель возврата инвестиций, выявлены факты реэкспорта оборудования и материалов, - говорится в сообщении счётного комитета.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Строительство завода началось в 2008 году на заёмные средства Государственного банка развития Китая и средства Национального фонда Казахстана. Оператором строительства выступала казахстанская компания ТОО KPI Inc, подведомственная АО «ФНБ «Самрук-Казына». При этом за прошедшие 14 лет несколько раз происходила смена управляющих команд, подрядчиков и акционеров. Госаудитом установлено, что на момент заключения контракта строительства «под ключ» с генеральным подрядчиком China National Chemical Engineering Ltd не в полной мере определили ход строительства со стороны Казахстана.Отмечается, что строительство комплекса завершается, ведутся пуско-наладочные работы.