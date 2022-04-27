- Со слов потерпевшего, в ночь с 25 на 26 апреля бродячие собаки загрызли 23 барана и 25 ягнят. Он также сообщил, что это не первый подобный случай, восьмого марта этого года собаки напали на 12 баранов. Заявление было принято, составлен административный протокол, а районную ветеринарную станцию направлено предписание об отлове и уничтожении бродячих собак и кошек, - сообщили полицейские.

- Оказалось, что собаки приходили к его сеновалу, среди них две взрослые особи и два щенка. Они абсолютно дикие, бродят только по ночам. Сегодня около 8:00 их пришлось уничтожить. Жители Жымпиты пишут нам жалобы и нам приходится уничтожать таких животных. Сельчане жалуются, что напали на кур, напугали детей, тогда мы приступаем к крайним мерам. С начала этого года в селе застрелили 160 собак. В том, что бродячих животных стало много, есть вина и самих людей. Они заводят собак, но не чипируют их, не стерилизуют, паспорта не получают, отпускают их без привязи. Кого нам штрафовать? Как доказать, что эти животные принадлежат именно этому человеку? Даже если мы выпишем штраф или направим в суд, то такое дело и рассматривать не станут. Суду нужны факты, документы, а их у сельчан нет, они скажут, что это не их собаки, - рассказал Тулеген Турегалиев.

- Другого выхода не вижу. Нужно узаконить это. Тогда люди дважды подумают прежде чем выпускать на улицу своего пса, особенно это касается тех, кто держит породистых собак. Они будут знать, что животное, которое бродит по улицам, подлежит уничтожению, - заключил Тулеген Турегалиев.

Первый случай нападения бродячих собак на домашний скот произошёл в ночь на 26 апреля. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в 7:30 поступило сообщение о том, что в селе Жымпиты Сырымского района на скот жителя села напали бродячие собаки. При этом мелкий рогатый скот в это время находился в овчарне.Выяснилось, что бродячие животные вновь вернулись в то хозяйство. Во второй раз их жертвами стали 10 баранов. Аким Сырымского района Тулеген Турегалиев говорит, что 27 апреля около 4:00 ему позвонил житель села и сообщил, что собаки снова напали на его скот.По его словам, в ветеринарную станцию также привозят собак для чипирования. С начала года эта процедура была сделана 360 собакам. Глава района считает, что бездомных животных нужно уничтожать, как это делали в советское время.К слову, случаев нападения на людей в селе пока не зарегистрировано. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.