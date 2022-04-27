В «Казгидромете» предупреждают, что 28 апреля на северо-западе и севере ЗКО ожидается гроза. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО На большей части территории республики сохраняется ясная погода, лишь в западной половине, крайнем севере и юго-востоке страны пройдут дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +21..+23, ночью похолодает до +11..+13. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +25..+27 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +21..+23 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер южный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +22..+27 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.
