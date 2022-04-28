Экологи не могут взять образцы проб в связи с сильным разложением туш, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На берегу Каспия продолжают находить туши мёртвых тюленей Фото: Минэкологии РК После сообщений в социальных сетях о тушах мёртвых животных на берегу Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения «Каражанбас», на место выехали специалисты комитета рыбного хозяйства. Вечером 26 апреля они обнаружили 22 туши тюленей в различных местах, удалённых друг от друга. 27 апреля в ходе обследования побережья обнаружено 94 туши мёртвых тюленей.
- Департамент экологии по Мангистауской области отобрал пробы воды и грунта для лабораторных исследований. Из-за сильного разложения тушек тюленей, отбор проб тканей для лабораторных исследований не представился возможным. Организовываются утилизационные мероприятия, - сообщили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.
За последние пять лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко в Мангистау. Тогда было обнаружено 247 тушек, однако причину гибели не удалось установить. Экологи не исключают, что смертность определённой части тюленей может быть отнесена к естественной, обусловленной неблагоприятными зимними условиями, различными болезнями, а также антропогенными факторами, включая гибель в браконьерских сетях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.