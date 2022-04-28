Агентство по защите и развитию конкуренции вместе с органами прокуратуры проверили рынки в 17 регионах страны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Рынки проверяли на предмет установления монопольно высоких цен, ограничение доступа, координацию цен и навязывание условий.
По результатам вынесено 12 уведомлений:
пять в Шымкенте в отношении торговых рынков «Центральный верхний рынок», «Самал транзит», ТАиМ, Auto house limited, ИП «Бекбосынова» по признакам антиконкурентных вертикальных соглашений,
пять в ВКО (ТОО «Центральный рынок», ТОО «Рынок Заречный», ТОО «Мереке», ТОО «Жана-Базар», ТОО ТМТ Company),
один в Актюбинской области (рынок «Табыс») по признакам злоупотребления доминирующим положением,
один в ЗКО («Ел-Ырысы») по признакам недобросовестной конкуренции.
Также начаты три расследования: в Атырауской области (рынок «Дина»), Мангистауской области (рынок «Магаш»), Нур-Султане (рынок «Чарын») по признакам злоупотребления доминирующим положением, в части установления монопольно высоких цен за аренду площадей.
- В Алматинской области продолжается совместная с региональной прокуратурой проверка деятельности ТОО Altyn Orda QazTrade Ltd (рынок «Алтын орда»), в действиях которого усматриваются признаки нарушения в части установления монопольно высоких цен, - говорится в сообщении.
Напомним, навести порядок на рынке «Алтын орда» в начале февраля поручил президент.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!