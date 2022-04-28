- На рассмотрении акиматов районов также находятся ещё 45 заявок по повреждённому и сгоревшему автотранспорту (Бостандыкский район – 40, Медеуский район – 5). По ним выплаты планируется произвести до 15 мая, - отметили в ведомстве.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в районные акиматы поступили 99 заявок. Из них удовлетворены 54 заявки из трёх районов на общую сумму 258 млн тенге. Больше всего обращений поступило из Алмалинского района.Заявление рассматривается в течение месяца с даты поступления. Оценка ущерба назначается в семидневный срок со дня регистрации заявления и проводится независимыми экспертами, которых выбирают сами пострадавшие. Их услуги оплачивает государство.