Иллюстративное фото из архива "МГ" Средняя школа имени Б. Канатбаева Макатского районного отдела образования планировала закупить учебный кабинет технологии для девочек за один миллиард тенге, когда их стоимость варьируется от 3,5 миллионов тенге до семи миллионов тенге. Факт был выявлен Антикоррупционной службой Атырауской области в ходе мониторинга портала государственных закупок. По итогам направлено рекомендательное письмо в адрес организатора госзакупок. Позже сумму изменили на 12 миллионов тенге.