– Абулхаиров дал устное указание следователю Орынгалиулы, в производстве которого находилось данное уголовное дело, произвести отбор образцов крови у Яворского на предмет установления факта наличия алкоголя в крови. Их следователь передал Абулхаирову для проведения судебной химико-токсикологической и судебнонаркологической экспертизы. Вечером Яворский по требованию Абулхаирова пришёл в служебный кабинет последнего, где полицейский потребовал от него 500 тысяч тенге за прекращение уголовного дела и выдачу автотранспортного средства со спецстоянки. Яворский, осознавая, что его положение может ухудшиться, находясь в безвыходном положении, согласился на незаконное требование Абулхаирова, - говорится в материалах дела.10 февраля Абулхаиров узнал о том, что по заключению судебной химико-токсикологической экспертизы в крови Яворского спирт не обнаружен и уголовное дело в отношении него подлежит прекращению. Однако полицейский решил об этом не говорить Яворскому и попросил своего свояка Имангазиева встретиться с Яворским и забрать у него деньги. В момент передачи денег Имангазиева с поличным задержали сотрудники антикоррупционной службы. Таким образом Абулхаиров не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. К слову, подсудимый вину свою признал и сказал, что изначально он не планировал брать деньги с Яворского, только после получения результатов экспертизы он решил обмануть его. Приговором суда Артура Абулхаирова признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере пятнадцатикратной суммы взятки, то есть в сумме 7,5 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Штраф он должен будет оплатить в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу. Кроме этого, суд лишил его специального звания майора полиции. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.