– Абулхаиров дал устное указание следователю Орынгалиулы, в производстве которого находилось данное уголовное дело, произвести отбор образцов крови у Яворского на предмет установления факта наличия алкоголя в крови. Их следователь передал Абулхаирову для проведения судебной химико-токсикологической и судебнонаркологической экспертизы. Вечером Яворский по требованию Абулхаирова пришёл в служебный кабинет последнего, где полицейский потребовал от него 500 тысяч тенге за прекращение уголовного дела и выдачу автотранспортного средства со спецстоянки. Яворский, осознавая, что его положение может ухудшиться, находясь в безвыходном положении, согласился на незаконное требование Абулхаирова, - говорится в материалах дела.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 апреля в Уральском городском суде огласили приговор в отношении заместителя начальника по следствию Акжайыкского РОП Артура Абулхаирова. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 24 частью 3-190 УК РК «Покушение на мошенничество». Из материалов дела следует, что пятого февраля этого года на трассе Чапаево - Жалпактал полицейские остановили ГАЗ-2752, за рулём которой находился Яворский. У водителя не было водительских прав и от него исходил запах алкоголя. Однако тот отказался от медицинского освидетельствования и полицейские водворили его машину на спецстоянку Акжайыкского района, а самого водителя доставили в районный отдел полиции. Артур Абулхаиров, будучи замначальника РОП, используя служебное положение, решил извлечь из этой ситуации для себя выгоду.10 февраля Абулхаиров узнал о том, что по заключению судебной химико-токсикологической экспертизы в крови Яворского спирт не обнаружен и уголовное дело в отношении него подлежит прекращению. Однако полицейский решил об этом не говорить Яворскому и попросил своего свояка Имангазиева встретиться с Яворским и забрать у него деньги. В момент передачи денег Имангазиева с поличным задержали сотрудники антикоррупционной службы. Таким образом Абулхаиров не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. К слову, подсудимый вину свою признал и сказал, что изначально он не планировал брать деньги с Яворского, только после получения результатов экспертизы он решил обмануть его. Приговором суда Артура Абулхаирова признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере пятнадцатикратной суммы взятки, то есть в сумме 7,5 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Штраф он должен будет оплатить в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу. Кроме этого, суд лишил его специального звания майора полиции. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.