Движение по трассе Миялы - Карабау - Индер открыто, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Демонтированную трассу во время паводка восстановили в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" 14 апреля из-за угрозы затопления власти демонтировали участок автодороги Миялы - Карабау - Индер. Сообщение между населёнными пунктами осуществлялось с помощью спасателей. По информации пресс-службе ДЧС Атырауской области, с 23 по 25 апреля этого года в 800 метрах от вскрытого участка дороги построили объездной путь. Движение автотранспорта по трассе Миялы - Карабау - Индер открыто.