Стихия повредила 79 жилых домов в четырёх районах области, школу, медпункт и пограничную заставу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
27 апреля в областном акимате состоялось совещание, главной темой которого стали паводки
. 31 марта большая вода начала поступать сначала в Каратобинский район, а позже и в Жанибекский, Бурлинской и Шынгырауский районы. Десятки домов были подтоплены, погиб скот, сотни сельчан пришлось эвакуировать. В этих районах объявили чрезвычайное положение.
Заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов сообщил, что для того, чтобы определить размер причинённого ущерба, в районах начала работать специальная комиссия. Власти заключили договор с независимыми оценщиками и компаниями, которые проводят техническую экспертизу. Всего во время паводков подтопило 79 жилых домов. По заключению экспертов, 30 из них были признаны непригодными для проживания, в 49 домах можно будет жить. Материальный ущерб причинён школе, медпункту и пограничной заставе. Кроме этого, погибло около 200 голов скота, 45 из которых - крупный рогатый скот.
– Размыло 24 участка дорог районного и областного значения, разрушены два моста. В первую очередь пострадавшим 103 семьям из Жанибекского и Бурлинского района выплачена единоразовая материальная помощь в размере 153 тысяч тенге. Ещё 29 семей из Каратобинского района получат выплаты в мае этого года. По заключению экспертов, 23 дома в селе Шалгын Каратобинского района и семь домов в селе Жаксыбай Жанибекского района были признаны абсолютно непригодными для жилья. Мы должны принять решение о строительстве в этих посёлках девяти двухквартирных и 12 одноквартирных домов по типовому проекту. Необходимая сумма будет выделена из резерва областного бюджета или из общественно-социального фонда. Всего на эти цели требуется 555 миллионов тенге, - заявил Тлепберген Каюпов.
Что касается домов, которые также были подтоплены, но по заключению экспертизы были признаны пригодными для жилья, то их владельцам планируют выплатить денежную компенсацию на ремонт. Таких домов в Жанибекском районе 31, необходимая сумма составляет 47,4 миллиона тенге. В Бурлинском районе компенсация владельцам 15 подтопленных домов будет выплачена за счёт спонсоров. Хозяевам погибшего скота помощь окажут так же за счёт частных средств.
В посёлке Шалгын, по словам Тлепбергена Каюпова, будет построен один социальный комплекс, стоимость которого будет составлять 600 миллионов тенге. Деньги планируют выделить из резерва областного бюджета или из общественно-социального фонда.
Восстанавливать 24 участка размытых дорог и два моста власти будут за счёт резервных средств бюджета ЗКО. По предварительным данным, на это потребуется чуть более 415 миллионов тенге. Всего по подсчётам замакима области, на ликвидацию последствий паводков понадобятся 1,6 миллиардов тенге.
Глава региона Гали Искалиев отметил, что государство не оставит пострадавших от паводков наедине со своей бедой и окажет всю необходимую помощь.
– Хочу поблагодарить всех, кто помогал в устранении последствий ЧС. Отдельная благодарность сотрудникам ДЧС и пограничной службы. Сейчас в этих районах больших проблем нет, всю необходимую поддержку со стороны государства мы окажем. Будем восстанавливать и строить дома, школу, дороги. У нас есть дорожная карта по чрезвычайным ситуациям, по ней в 49 сельских населённых пунктов исторически была угроза затопления. Ни один из этих 49 сел не был затоплен, это тоже результат слаженной работы наших служб и госорганов. К сожалению, затопило сёла в четырёх районах области, больше всех пострадали жители сёл Шалгын и Жаксыбай. Работы по восстановлению и строительству объектов займут определённое время, но мы будем максимально быстро всё делать. Есть типовые проекты жилых домов и школ. Закупки будут из одного источника, управлению финансов поручаю проследить за целевым и эффективным использованием денежных средств, - сказал Гали Искалиев.
По его словам, надо будет искать дополнительные источники денежных средств.
