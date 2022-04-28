Оказалось, что районная прокуратура за две недели до нападения обращалась в акимат с рекомендацией принять меры по регуляции численности бродячих животных, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
22 апреля в Аксенгирском сельском округе Жамбылского района ребёнок шёл в магазин за хлебом, когда на него напали бродячие собаки
. Пострадавшего с укушенными ранами века и височной части головы повезли в Алматы. К счастью, нет необходимости в операционном вмешательстве. Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести.
В акимате Жамбылского района заверили, что собака была одна и она уже поймана. Животное передали работникам ветеринарной станции. Пострадавший девятилетний мальчик из многодетной семьи, в акимате обещают оказать ему необходимую материальную помощь.
- В этом населённом пункте в этом году уже проводились работы по отлову бродячих собак. В целом, на территории района осуществлён отлов 469 животных, из них в Аксенгере выловили 30 собак, - сообщил пресс-секретарь акимата Жамбылского района Бахтияр Айталы.
В прокуратуре Жамбылского района сообщили об участившихся случаях нападения бродячих собак на людей, в том числе детей.
- Прокуратурой района ориентированы местные исполнительные органы (им отправили письмо ещё седьмого апреля - прим. автора) о принятии мер по регулированию численности бродячих животных, а также исключения рисков необратимых последствий. Несмотря на это, имелись факты повторного нападения бродячих собак на жителей и все эти 13 случаев в отношении детей, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
После нападения на девятилетнего ребёнка прокуратура в адрес акимата района внесла акт надзора (меры реагирования по выявленным нарушениям - прим. автора)
с постановкой вопроса и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. В прокуратуре заверили, что ситуация находится на их контроле.
Проблема с бродячими собаками остро стоит каждую весну. Ежегодно власти выделяли деньги на борьбу с бездомными животными, которое заключалось лишь в частичном чипировании и стерилизации. Большинство же животных по факту подлежало усыплению. После нескольких лет борьбы зоозащиты (включая зарубежной)
, Казахстан всё-таки принял закон об ответственном обращении с животными.
Теперь бездомные животные подлежат чипированию, стерилизации и возвращению на волю. Исключение составляют агрессивные животные.
Однако пока закон в полную силу не заработал. Зоозащитник и представитель общественного объединения Comes Сергей Снегирёв поясняет, что Минэкологии расширило полномочия местных исполнительных органов, которые могут разработать механизмы и алгоритмы регулирования численности бездомных животных с учётом нового закона.
- Составили эти правила? Мы не знаем. Зоозащитников к этому не привлекали. На последнем сообщении, где я присутствовал. местные исполнительные органы говорили о том, что у них нет денег на альтернативные (гуманные - прим. автора) варианты. При этом озвучивают немалые цифры выделенных денег. Говорят, что не могут строить приюты, хотя ещё восемь лет назад Минсельхоз указал на это и ещё тогда они должны были начать организовывать локации для отлова и стерилизации, - считает Снегирёв.
К слову, в этом году на отлов собак в Жамбылском районе выделено пять млн 700 тысяч тенге.
Однако вина есть отчасти и самого населения. Несмотря на то, что им дают возможность бесплатно проводить процедуру чипирования, ещё и на дому (в некоторых районах - прим. автора)
, жители отказываются.
- Люди не хотят чипировать и стерилизовать собак, и также не хотят, чтобы собаки были на улице. Это противоречит друг другу. Часть «бродячих» собак, особенно в сельской местности, имеет владельцев. Не хотите чипировать даже бесплатно, вы будете видеть этих собак, - заключил зоозащитник.
К слову, в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области отметили, что случаев заражения бешенством среди людей с начала не было зарегистрировано. То есть, к счастью, собаки, нападавшие на людей, заражены не были.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.