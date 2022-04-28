- На шахтах ТОО «Корпорация Казахмыс» работы выполняются при отсутствии креплений управления кровлей. В любой момент шахтеры могут остаться под горной массой. Наряду с этим, проверкой установлена эксплуатация свыше 1,5 тысячи технологического оборудования не соответствующих требованиям безопасности, а 50 единиц вовсе подлежат приостановлению (на них трудятся свыше 2,5 тысячи работников). Среди нарушителей трудовых прав граждан – Казцинк, Казхром, Казфосфат, Аралтуз, Казахмыс и Озенмунайгаз, - говорится в сообщении.

- Как показала проверка, сложившаяся ситуация обусловлена рядом факторов. Во-первых, недостаточно эффективное правовое регулирование. К примеру, незначительный диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников – от предупреждения до штрафа не более 400 тысяч тенге (без учета повторности). Для субъектов бизнеса это несущественно, поэтому методы их «дисциплинирования» не срабатывают. Во-вторых, ненадлежащий государственный контроль. Выявляемые уполномоченными органами правонарушения не находят логического завершения, о чем свидетельствуют результаты настоящей прокурорской проверки, - считают в надзорном ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что в ходе проверки установили более двух тысяч фактов, когда работников не обеспечивали средствами защиты и питанием. Более 6,5 тысяч нарушений выявлено в сфере противопожарной, промышленной и санитарно-эпидемиологической безопасности - это неисправные пожарные сигнализации и вентиляции, незащищенные электрощиты, отсутствие гидрантов и огнетушителей.Также выявлены 40 случаев, когда работодатели скрыли травматизм и гибель работников на производстве.По итогам проверки внесено 69 актов надзора, к административной ответственности привлечено 226 лиц.