- Они обманывают, работают по схеме. Привлекают людей, заключают с ними договоры на строительство. Показывают красивые проекты, обещают за немалые деньги элитные квартиры. А по факту они продают квартиры в таунхаусах на участках, которые ещё не купили. Собирают деньги с людей, только потом приобретают земли под строительство. В моём случае это тянется уже восемь месяцев, - поясняет Ольга Арстанова. - Они представляют проекты в районе Старого аэропорта, Асана, по улице Ковыльная, Черненко.

- Всё было на высшем уровне. В офисе все дружелюбно обсуждают планировки, без конца приходят люди. А сейчас понимаю, что это некая мошенническая схема, - говорит Ольга. - Деньги мне не возвращают, просто «кормят завтраками». Некоторым не вернули деньги даже после решения суда. Лично знаю, что таких как я четыре человека.

Дольщики обратились в редакцию «МГ». Сегодня, 28 апреля, они собрались у офиса застройщика ИП «Строй дом». Собравшиеся рассказали, что не могут вернуть деньги, вложенные в строительство элитного жилья. Жительница Уральска Ольга Арстанова рассказала, что заключила договор на долевое строительство таунхауса ещё в сентябре 2021 года, вложив половину стоимости квартиры, а именно 12,5 миллиона тенге. Но до сих пор, говорит женщина, строительная компания не приобрела земельный участок, где обещали возвести жильё. Согласно заключённому договору, она должна получить квартиру в декабре 2022 года. Спустя три месяца, застройщик предложил ей аналогичный вариант по другому адресу или возврат денежных средств. 26 января этого года она написала заявление на возврат денег, но до сегодняшнего дня не получила ни копейки.Женщина говорит, при заключении договора она не удостоверились, что у застройщика есть акт на землю. Им лишь показали проект строительства, а то, что он прошёл экспертизу или нет, они не проверили. Дольщики признаются, что «купились» на обстановку в офисе, где предлагают элитное жильё.Ещё одна пострадавшая Альфия Утегенова рассказала, что пятого мая прошлого года вложила 50% от стоимости жилья - 8 миллионов тенге за квартиру (150 квадратных метров) в таунхаусе на улице Черненко. Построить новое жильё им обещали в этом году. Женщина узнала, что застройщик не купил участок и обратилась в суд. Затем согласилась в медиативном порядке, чтобы ей вернули деньги. Однако пока ей удалось вернуть три миллиона тенге и то, с задержкой. Остальную сумму ей просто обещают отдать, но когда - неизвестно. Руководитель ИП «Строй дом» Евгений Логашкин находился в офисе, но комментировать ситуацию отказался. Между тем в акимате Уральска сообщили, что не выдавали ИП "Строй дом" разрешения на привлечение средств физических лиц на долевое строительство. Редакция "МГ" обратилась за комментариями в суд ЗКО.Ольга АрстановаАльфия Утегенова