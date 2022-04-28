- По сообщению отдела ювенальной полиции местной полицейской службы ДП Алматы, мальчик 2015 года рождения сегодня самовольно ушёл из детского сада. Его нашла мама на территории парка. Данный факт принят в производство сотрудниками управления полиции Ауэзовского района, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Информация о пропаже ребёнка появилась в Instagram-пабликеУтром 28 апреля мальчик прихватил с собой самокат и покинул территорию детского сада. В полиции сразу сообщили, что весь личный состав ориентировал на поиск ребёнка. Спустя несколько часов его нашла мама.Как оказалось, мама завела ребёнка за ворота дошкольного учреждения, но не передала его лично «в руки» воспитателям. Стражи порядка установят степень ответственности как воспитателя, так и родительницы.