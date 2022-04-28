Мама завела ребёнка за ворота, но не передала воспитателям, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Таскалинском районе ряд учреждений работает в штатном режиме Информация о пропаже ребёнка появилась в Instagram-паблике
Утром 28 апреля мальчик прихватил с собой самокат и покинул территорию детского сада. В полиции сразу сообщили, что весь личный состав ориентировал на поиск ребёнка. Спустя несколько часов его нашла мама.
- По сообщению отдела ювенальной полиции местной полицейской службы ДП Алматы, мальчик 2015 года рождения сегодня самовольно ушёл из детского сада. Его нашла мама на территории парка. Данный факт принят в производство сотрудниками управления полиции Ауэзовского района, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Как оказалось, мама завела ребёнка за ворота дошкольного учреждения, но не передала его лично «в руки» воспитателям. Стражи порядка установят степень ответственности как воспитателя, так и родительницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.