Речь идёт о новой школе, которую обещали построить на месте разрушенной в селе Шалгын Каратобинского района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
28 марта в село Шалгын Каратобинского района (находится в 238 километрах от областного центра - прим. автора) пришла «большая» вода. Из-за талых вод разрушилась стена одного корпуса местной школы, где располагались один учебный класс, кабинет директора, библиотека и спортзал. Документы, мебель, учебники пришли в негодность. Этот корпус был построен в 1988 году и со дня постройки ремонт не проводился. После случившегося местные власти обещали построить новую школу.
27 апреля во время совещания в областном акимате заместитель акима Бакытжан Нарымбетов отметил, что в школе села Шалгын обучаются 37 детей, хотя по постановлению правительства в основной средней школе должен обучаться как минимум 41 ученик.
– Мы провели анализ и выяснили вот что: в этом году среднюю основную школу заканчивают семь детей, а в первый класс придут всего три ребенка. Таким образом в следующем учебном году количество обучающихся будет ещё меньше. Всего в селе проживают 23 ребенка дошкольного возраста. В будущем не будет динамики роста количества школьников. В прошлом году в нашей области из-за несоответствия нормативам пришлось закрыть восемь школ. Село Шалгын расположено в 21 километре от села Косколь, где есть школа на 624 ребёнка, но по факту там обучаются 132 ученика. Думаю, будет целесообразно переговорить с жителями посёлка Шалгын и объяснить им, что школа вынуждена работать по постановлению правительства и соблюдать требования, - заявил Бакытжан Нарымбетов.
Глава региона Гали Искалиев подчеркнул, что оптимизация бюджетных средств действительно является важным вопросом, однако не во время чрезвычайной ситуации, которая сложилась в селе Шалгын. По словам акима области, в данной ситуации сельчане ждут от властей поддержки.
– В такие трудные моменты государство должно быть с народом. Мы ездили в это село, большинство жителей занимаются животноводством. Поэтому в нынешней ситуации, в условиях ЧС вопрос об их переселении подниматься не будет. Это было бы неправильно. Мы обещали построить школу, и мы её построим. Есть типовые проекты и постараемся закончить строительство в максимально короткие сроки, а именно до наступления холодов. Есть нормативы по численности детей в школах, и когда мы ездили в село Шалгын видели, что этот норматив не соблюдается. Там детей меньше, чем должно быть. Конечно, с точки зрения бюджета и качества образования было бы правильно сделать так, чтобы дети учились в соседнем селе Косколь. Расстояние между посёлками 21 километр, там есть большая школа, подвоз можно организовать, а конкуренция среди детей повысила бы качество образования. Но этот вопрос надо было поднимать не сейчас, в условиях чрезвычайной ситуации, а намного раньше. Сейчас вы сказали, что восемь школ закрыты, если надо, давайте интернаты будем строить. Это задача акимов районов и управления образования. Понятно желание жителей, чтобы школы были, где-то можно начальные школы оставить, где-то средние, но мне кажется качество обучения детей должно быть на первом месте. Многие школы стоят полупустые, а некоторые находятся в плохом состоянии, как в Шалгыне. Но в этой ситуации, в посёлке Шалгын школа строиться будет, - сказал Искалиев.
В заключении своего выступления глава региона подчеркнул, что в течение месяца будет ждать конкретные предложения.
