Руководство ПСП «Серик» должно выплатить 321 тысячу тенге в течение 30 суток со дня вступления в силу решения суда, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ" 30 марта судья специализированного суда по административным правонарушениям Ернар Халыков вынес решение по делу ТОО «ПСП «Серик». Суд установил, что жители дачного общества «Мичуринское» пожаловались на предпринимателя и Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов составила акт о назначении внеплановой проверки по вопросам соблюдения водного законодательства. Основанием послужило как раз коллективное обращение жителей СПК «Мичуринское» по факту нарушения требований водного законодательства при возведении строений на берегу реки Чаган. Седьмого февраля 2022 года сотрудники инспекции выехали в офис ТОО, где их не допустили к проверке. Инспекторам пришлось составить административный протокол.
– В судебном заседании представители инспекции Калмаганбетова и Аманиязова рассказали, что генеральный директор ТОО Мергалиев, его заместитель Трифонова препятствовали должностным лицам инспекции, проводящим проверку. Между тем представители ТОО Трифонова и Кубышкина не признали факт правонарушения и пояснили, что действия инспекции по составлению протокола об административном правонарушении являются незаконными, основанием для составления протокола явился отказ в допуске сотрудников для проведения внеплановой проверки на основании жалоб ПСТ «Мичуринское», - говорится в материалах дела.Выслушав пояснения участников процесса и исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что по статье 154 Предпринимательского кодекса РК, должностные лица госорганов при проведении контроля и надзора за проверяемыми субъектами имеют право беспрепятственно входить на территорию и в помещения проверяемого объекта при предъявлении документов, получать документы на бумажных и электронных носителях, осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку, привлекать специалистов, консультантов и экспертов. Решением суда ТОО «ПСП «Серик» привлечено к административной ответственности, предусмотренного статье 462 КоАП РК «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей». На предприятие наложено административное взыскание в виде штрафа в сумме 321 615 тенге. Штраф должны оплатить в течение 30 суток со дня вступления постановления в законную силу. Решение суда еще не вступило в законную силу. Заместитель генерального директора ТОО "ПСП Серик" Татьяна Трифонова сообщила, что в данный момент они подали апелляционную жалобу и будут обжаловать решение суда первой инстанции. Кстати, ТОО «ПСП «Серик» пыталось через суд оспорить акт о назначении проверки «Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов». Однако 24 марта этого года суд в удовлетворении иска отказал. Напомним, история началась в августе прошлого года, когда жители дачного общества «Мичуринское» выразили своё возмущение по поводу работы базы отдыха Set Sail Park. По их словам, при строительстве объекта были нарушены все нормы экологического законодательства - произошла вырубка деревьев, сократилась ширина реки. Жители также пожаловались на шум и ограничение доступа к воде. Более того, был озвучен тот факт, что изначально предприниматель должен был разводить на этом месте осетров и карпов, по этой причине земля была выделена ему на безвозмездной основе. Но рыбу здесь, по словам дачников, разводить никто не стал. Владелец базы отдыха Серик Мергалиев тогда заверил, что парк он построил с соблюдением всех требований законодательства. А что касается земли, то она была выдана ему в аренду на определённый срок. Между тем выяснилось, что дачники, так и не дождавшись реакции властей, в январе этого года обратились за помощью к президенту. Они написали открытое письмо на имя Касым-Жомарта Токаева. Тогда Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов сообщила, что проведут проверку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.