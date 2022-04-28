С такой просьбой к Ерболату Досаеву обратился житель микрорайона Улжан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким Алматы перерезал путы младенцу во время встречи с населением На втором часу встречи акима Алматы с населением Алатауского района к микрофону подошёл 80-летний житель микрорайона Улжан. Он рассказал, что 15 лет занимался общественной деятельностью.
- Всем угодить нелегко, недовольные всегда найдутся, работать с населением не просто... Я вообще сейчас прохожу лечение в больнице. Но услышав, что вы встречаетесь с населением, решил прийти, - сказал Серик ата.
Аксакал обратился к акиму с просьбой перерезать путы своему правнуку. Аким согласился и церемонию провели под аплодисменты жителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.