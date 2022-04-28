- В эти дни рейсы будут приниматься с 20 до 9. В остальные дни недели рейсы выполняются в штатном режиме, - отметили специалисты аэропорта.

по понедельникам: 741/742 Нурсултан, 709/710 Шымкент, 727/728 Нукус, 857/858Алматы, 7605/7606 Кутаиси, 7277/7278 Атырау, 7175/7176 Алматы, 837 Махачкала. Отмен нет

по вторникам: 741/742 Нурсултан, 709/710 Шымкент, 857/858 Алматы, 7577/7578 Шымкент, 7175/7176 Алматы. Отмен нет

со средам: 741/742 Нурсултан, 709/710 Шымкент, 857/858 Алматы, Кишэйр 6036/6037 Горган, 7275/7276 Атырау, 7577 /7578 Шымкент, 835/836 Астрахань, 7377/7378 Нурсултан, 725/726 Ургенч. Отмена 7777/7778 Актобе.

Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay В пресс-службе акимата региона сообщили, ремонт будет производиться по понедельникам, вторникам и средам с 9 до 20 часов.Авиакомпании запланировали перенос рейсов:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.