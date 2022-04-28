Ряд рейсов перенесут в аэропорту Актау из-за ремонта взлётной полосы
С третьего мая по пятое июля планируется ремонт и техническое обслуживание взлётно-посадочной полосы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе акимата региона сообщили, ремонт будет производиться по понедельникам, вторникам и средам с 9 до 20 часов.
- В эти дни рейсы будут приниматься с 20 до 9. В остальные дни недели рейсы выполняются в штатном режиме, - отметили специалисты аэропорта.
Авиакомпании запланировали перенос рейсов:
по понедельникам: 741/742 Нурсултан, 709/710 Шымкент, 727/728 Нукус, 857/858Алматы, 7605/7606 Кутаиси, 7277/7278 Атырау, 7175/7176 Алматы, 837 Махачкала. Отмен нет
по вторникам: 741/742 Нурсултан, 709/710 Шымкент, 857/858 Алматы, 7577/7578 Шымкент, 7175/7176 Алматы. Отмен нет