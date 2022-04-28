На юге ЗКО сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, предупреждают в «Казгидромете». Усиление ветра ожидается в ЗКО На большей части страны сохраняется ясная погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют ясную погоду. В дневное время температура воздуха составит +18..+20, ночью похолодает до +10..+12. Ветер северный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +27..+29 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +10..+11 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +17..+19 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.
