Собаку из моторного отсека машины достали спасатели Атырау
Животное цело и невредимо, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: ДЧС Атырауской области
Звонок спасателям поступил утром 28 апреля от жителей дома на улице Аманшина. Собака забралась под капот и застряла. Самостоятельно автовладелец освободить пса не смог.
- Спасатели выехали на место и благополучно достали собаку из западни. С собакой всё хорошо. Высвободившись, она сразу убежала, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Приходить на помощь хвостатым спасателям Атырау приходится регулярно.