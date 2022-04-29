50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейИначе ребёнок не сможет поехать на очередной курс реабилитации в Самару, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 232 тысячи тенге должна заплатить многодетная семья из ЗКО за лечение больной дочери 10-летняя Балауса Медет с детства страдает редким заболеванием целиакия (нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать специальную диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недёшево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у неё диагностирована гидроцефалия головного мозга. Неравнодушные граждане несколько раз помогали семье собрать деньги на лечение в Самаре. Балауса дважды в год вместе с мамой ездит на реабилитацию в медицинский центр Самары. В последний раз она лечилась в декабре прошлого года. Курс реабилитации обходится родителям Балаусы в кругленькую сумму, которую многодетная семье самостоятельно собрать не может. Мама Балаусы Ботагоз Утегенова говорит, что следующий курс назначен на второе мая и продлится до 20 мая. От предыдущего сбора у семьи осталось 200 тысяч тенге, для оплаты курса реабилитации не хватает ещё 450 тысяч тенге.
– После лечения в состоянии дочери видны положительные изменения. Сейчас платно посещаем логопеда, дефектолога и БАК-терапию. Зарплаты супруга хватает на оплату этих занятий и на ежедневные расходы. Пособие трачу на продукты для Балаусы, так как она вынуждена придерживаться специального питания. За три дня собрать 450 тысяч тенге мы не можем и обращаемся ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь нам, - рассказала женщина.
Если вы желаете помочь семье, то можете перевести средства на следующие счета: Kaspi Gold 4400 4301 1312 7143, счет привязан к номеру 87058218568 ИИН 851124451381 Халык банк 4390 8782 1835 5443 Телефон папы 87055922424 Телефон мамы 87058218568