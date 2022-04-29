– На сегодняшний день мы по городу ведём активную работу по побелке деревьев. Из-за того, что большинство составов побелки очень быстро смываются с деревьев, белить их необходимо с наступлением весны, ориентировочно в середине апреля. Эта работа поможет защитить кору дерева от воздействия яркого солнечного света и от насекомых-вредителей. Выполнять эту процедуру желательно в солнечную погоду для того, чтобы побелка быстрее высохла и не смылась, а сейчас как раз погода позволяет проводить такую работу, - говорит Ринат Нургалиев.

Долгожданная весна в самом разгаре, наступили тёплые деньки, и горожане по вечерам предпочитают прогуливаться по городским улицам, паркам и скверам. Конечно, каждый хочет, чтобы их излюбленные места отдыха всегда были в чистоте и в порядке. Сотрудники коммунального предприятия «Жайык таза кала» после удачного завершения зимнего периода приступили к работам по благоустройству Уральска. Другими словами, с 20 апреля в городе начались работы по побелке деревьев и уличных оград. Руководитель ТОО «Жайык таза кала» Ринат Нургалиев говорит, что побелку деревьев проводят не только для красоты, её следует проводить для того, чтобы ультрафиолет, низкие температуры, а также насекомые-вредители не смогли навредить деревьям. При этом подобные работы рекомендуется проводить именно в весенний период.Сначала эта работа проводится на магистральных улицах, далее вдоль и остальных. Всего в этой работе задействованы пять бригад из 50 рабочих ТОО «Жайык таза кала». Побелка продолжится ориентировочно до середины мая. Также ведутся работы по покраске скамеек, урн, лавочек и остановочных павильонов.Горожане с удовольствием присоединяются к этой работе. К примеру, жители многоэтажного дома по проспекту Назарбаева говорят, что во время субботника не только убрали двор от мусора, но и побелили деревья и бордюры.