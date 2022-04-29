В мире же наоборот, продажи стремительно падают, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пьяную автоледи на Lexus задержали в Актобе В марте продажи новых автомобилей в мире уступили прошлогодним показателям на 14%. В то же время в Казахстане, напротив, отмечен рост продаж сразу на 28%, сообщают аналитики Energyprom. Более того, по сравнению с «допандемийным» 2019 годом, рост составил сразу 58,2%. В целом за март в Казахстане продано 10,8 тысяч новых автомобилей.
- В то же время в мире дела обстоят заметно хуже, чем в Казахстане. Ранее эксперты прогнозировали восстановление рынка и выход мирового автопрома из кризиса к весне-лету текущего года, но военные действия России в Украине провоцируют новые сложности в производстве микрочипов. Украина обеспечивает почти половину мирового спроса на газ неон, необходимый при производстве микрочипов, и нехватка этого сырья может подорвать наметившееся восстановление полупроводниковой отрасли, - считают аналитики.
Мировые продажи новых автомобилей уже сократились. Особенно заметно - в России (на 63%), Китае, Великобритании, Германии, Южной Корее и Японии.