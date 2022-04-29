Такую акцию с бесплатным проездом проводят сегодня, 29 апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске два автобусных маршрута бесплатно возят людей один день Скриншот с видео Об этом сообщил на Instagram-странице Ерлик Шамгали. Бесплатный проезд автобусного маршрута №7 с госномером 058 AQ и маршрута №3 с госномером 620 AT организован в честь священного месяца Рамазан. Объявления «проезд бесплатный» висят на лобовом стекле маршрутов.
 
