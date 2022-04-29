- В другом случае граждан обманывают о попытке взлома их банковских счетов либо оформлении на их имя кредита. Для предотвращения попытки взлома они предлагают алгоритм действий. По нему владельцам счетов должен прийти специальный защитный код, который они просят продиктовать, - рассказывают в надзорном ведомстве.При этом у абонентов на мобильных телефонах могут определяться действующие номера правоохранительных органов, так как мошенники стали применять для обмана специальные технические средства. Жителей просят быть бдительными. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
