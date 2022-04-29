- В другом случае граждан обманывают о попытке взлома их банковских счетов либо оформлении на их имя кредита. Для предотвращения попытки взлома они предлагают алгоритм действий. По нему владельцам счетов должен прийти специальный защитный код, который они просят продиктовать, - рассказывают в надзорном ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Алматы сообщили, что в последнее время участились попытки совершения телефонных мошенничеств с использованием современных технологий. Представляясь сотрудниками прокуратуры, злоумышленники говорят о якобы предстоящих проверках надзорного органа и просят скинуть денежное вознаграждение для «положительного исхода»., так как мошенники стали применять для обмана специальные технические средства. Жителей просят быть бдительными.