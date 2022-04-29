Надо исходить из того, что провокаторы не должны и не смогут подорвать наше единство - Токаев
Также они не должны подрывать право Казахстана на проведение самостоятельной политики, заявил президент.
Фото: Акорда
Об этом глава государства сказал ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.
- Принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном. Это наше огромное достижение за годы Независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять. Громкое звучание в партиях голосов тех, для кого мир и согласие, единство народа имеют крайне важное значение в новых политических реалиях, - отметил президент.
Касым-Жомарт Токаев считает, что недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан.
- Надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нам нужно помнить, что мир и единство – это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть, - заключил президент.
Стало известно, что через месяц состоится первое заседание новой диалоговой площадки – Ұлттық құрылтай.
