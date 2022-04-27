- Как официальный дилер Ростсельмаш мы рады не только представить, но и продемонстрировать, как работает современнейшая техника от производителя. На сегодняшний день высокотехнологичные агромашины с 2019 года производятся и у нас в Казахстане, на партнёрском предприятии ТОО «Казахстастанская Агро Инновационная Корпорация» в Кокшетау, - рассказал директор ТОО «Орал Агро» Рамин Кабуев. – Тракторы и другая агротехника имеют высокую производительность, при этом экономя время и топливо. Сельхозмашины оснащены комфортными кабинами, понятными умными панелями управления и имеют стоимость, доступную для казахстанских аграриев. Кроме того, их можно приобрести по выгодным госпрограммам кредитования. Уже многие фермерские растениеводческие хозяйства ЗКО и Актюбинской области приобрели технику и на деле убедились в её рентабельности, продуктивности и балансовому соотношению «доступная цена – высокое качество».

- Наше крестьянское хозяйство сотрудничает с компанией «Орал Агро» уже давно и продуктивно. Мы с благодарностью приняли приглашение на участие в выставке сельхозтехники Ростсельмаш и в семинар-конференции среди аграриев ЗКО. Символично и значимо то, что эти важные события проходят во время священного месяца Рамазан и в канун посевной, - поделился глава крестьянского хозяйства «Бiрлiл плюс» Санат Габжанов. – Надеемся, что работа сельскохозяйственной отрасли Казахстана в этом году будет плодотворной, и актуальные вопросы, связанные с развитием нашей отрасли будут решаемы.

- Мы решили создать ту площадку, на которой хотелось бы продуктивно обсудить глобальные вопросы взаимодействия государства и агропромышленного комплекса Казахстана, - отметил руководитель ТОО «Орал Агро», – Сложившаяся экономическая ситуация в мире в последнее время удручает казахстанских растениеводов. Попросту говоря, мы хотим найти пути решения на задачи: что и как сеять, какая будет помощь и поддержка со стороны государства, можем ли мы рассчитывать на хорошие возможности сбыта своей продукции и получаемую прибыль. Казахстанские крестьянские хозяйства хотят быть уверенными в завтрашнем дне, ведь мы выращиваем главный стратегический продукт для народа – хлеб. И нам жизненно необходимы гарантии, чтобы качественно и продуктивно работать, обеспечивать рабочие места достойной заработной платой, обеспечивать наши крестьянские хозяйства качественной техникой, улучшая производительность труда и решая другие производственные задачи.

Компания Ростсельмаш – крупнейший производитель сельскохозяйственной техники, за 93 года своей рабочей деятельности предприятие произвело более 2 800 000 агромашин. Компания постоянно модернизирует производство и внедряет новые технологии, разрабатывая уникальные электронные системы в области АПК. К слову, на выставке были представлены модели современных сельхозмашин, актуальные в преддверии посевной, такие как: универсально-пропашной трактор, универсальная самоходная косилкаи прицепной опрыскивательВ этот же день состоялся семинар-конференция на тему «Будущее экономики агропромышленного комплекса Казахстана: перспективы и риски»госуправления, экономисты, а также представители партнерских предприятий по сборке и производству сельхозтехники Ростсельмаш из Кокшетау и стран России и Беларуси. Некоторые представители принимали участие в конференции онлайн.По словам организатора семинара, диалог между аграриями и госструктурами имел огромное значение для решения насущных проблем казахстанских крестьянских хозяйств.