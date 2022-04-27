В ближайшее время мажилис планирует принять соответствующий законопроект, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о разработке законопроекта для противодействия финансовым пирамидам, который позволит ввести уголовную ответственность для вайнеров и артистов, рекламирующих мошеннические схемы.
- Финансовые пирамиды на сегодня большая проблема, особенно в регионах. Потому что люди верят, рекламируют известные вайнеры, артисты, лидеры общественного мнения. Люди несут последние деньги, и затем мы видим результат. Поэтому мы разработали на сегодня законопроект под руководством депутата Юрия Ли. На сегодня работает группа. Я думаю, в ближайшее время мы примем законопроект, - отметил Кошанов в кулуарах мажилиса.

Дело Mudarabah Capital

В апреле 2021 года в полицию с коллективным заявлением обратились жители Алматы. По версии следствия, руководители компаний Astex.kz и ACD technology с февраля 2019 года по январь 2021 года заключали с ними договоры о совместной деятельности для вовлечения средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Более двух миллиардов тенге в Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через Mudaraban Capital. Установлены и другие компании, через которые в Astex.kz и ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков. В конце октября прошлого года руководителя Mudaraban Capital взяли под стражу. Сам же глава компании Рустам Бурканов уверял, что является пострадавшим от действий своего партнёра - руководителя Astex.kz. Ещё тогда пользователи социальных сетей были недовольным тем, что рекламировали компанию (которая в итоге оказалась финансовой пирамидой) известные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. 10 февраля 2022 года стало известно, что этих трёх вайнеров подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. 11 февраля Саидбаева объявили в розыск. 11 апреля жертва финансовой пирамиды, потерявшая 20 млн тенге, подожгла себя у здания МВД Казахстана. 19 апреля департамент полиции Алматы сообщил, что четырёх организаторов финансовой пирамиды взяли под стражу. 20 апреля постановлением следственного суда в отношении Туребаева и Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток.